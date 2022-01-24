缺工荒燒進食品供應鏈，Omicron變種病毒引發的新一波疫情加劇美國人力短缺的問題，從食品加工廠到雜貨商都面臨人力調度吃緊的困境，超市也出現因無人力補貨導致貨架一片空蕩蕩的特殊場景。

以亞利桑那州為例，該州某一家大型農產品公司的加工廠和配送工人最近高達一成請病假。在麻薩諸塞州，由於生病的人太多，配送給超市和餐館的魚貨物流速度明顯變慢。在美國東南部的一家雜貨連鎖品牌，因為配送中心將近3分之1的員工請病假，公司不得不雇用臨時工應急。

食品業主管和分析師警告，即使這一波疫情降溫，缺工荒造成的相關情況可能還會持續數週或好幾個月。疫情爆發後員工請病假的情況大幅飆升，加劇了供應和運輸中斷的問題，導致一些食品出現短缺。

大約兩年前因新冠疫情實施封鎖措施後，帶動民眾搶買生活用品，商店貨架上不管是肉類、烘焙原料和紙品等產品全都被掃購一空。部份公司主管表示，當前的供應挑戰已達空前新高。而食品業營運高層則指出，缺工導致非常多的產品供應短缺，有沒有貨有時當天才會知道。

不過超市業者和食品製造商表示，儘管勞動力持續短缺，貨物運輸難題也未解，「但食品供應整體而言仍然充足。」他們說民眾應該還是可以買到想要的東西，只是可能不是原本屬意的品牌。

紐約州北港一家Stop＆Shop商店的產品經理奎薩達(Eddie Quezada)說，這波Omicron疫情對其部門的影響遠超過前幾波，有兩成的員工在1月初染疫。

他表示，進貨也受影響，公司原本訂了48箱草莓，但只來了17箱。奎薩達指出，「營運確實出現骨牌效應。」

根據市場研究公司IRI的資料，截至1月16日止的當週，美國零售商的食品庫存水位僅剩86％，低於去年夏天和疫情爆發前的逾90％。運動飲料、冷凍零食和冷藏麵糰的庫存尤低，庫存水位約在60％到70％之間。