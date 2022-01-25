勞動部發函質疑花旗密約內容首度曝光。花旗出售案的對外公布，已進入到數計時的最後關鍵時刻，除了勞資雙方將在26日正式進行二度勞資協商之外，勞動部發函質疑花旗密約的內容也首度曝光，根據本報掌握的這份尚未對外正式曝光的信函內容，勞動部在審核花旗所提供的17家銀行密約內容之後作出四大點裁示，使花旗必須與勞方展開協商，對於損及勞工工作權及就業權的部分提出補償方案。

據了解，花旗勞資雙方已在上周有進行會前會，希望能在26日的勞資協商更拉近共識；而據指出，金管會也趕在上月29日對花旗發文，要求花旗必須根據勞動部這份發文內容來提出彌補員工的方案，勞動部這份發函內容的代表性與意義重大，由此可見。

根據勞動部在上月20日發函裁示的內容，勞動部主要提出四大質疑，首先，勞動部認為憲法有保障工作權及擇業自由，企業基於營運利益而提出禁止惡意挖角條款，也必須符合憲法的精神，且花旗要求潛在買家所簽署的各種密約裡，由於所限制的方式「模糊且範圍太廣泛」，勞動部認為「不合乎比例或相當性原則」。

再者，勞動部就所提出的「模糊及過度廣泛的範圍」，亦從多項密約裡提出論證，包括花旗所限制的潛在買家的諸多「關係企業」，並未言明關係企業的範圍，因此等於是把對方限制不能僱用花旗員工的範圍「無限擴張」，而且等於所有和消金業務有關的人員，即使是「間接」有關的人員都無法倖免會受到密約的約束；尤其是勞動部也特別提出，儘管花旗銀行在10月份召開記者會時有口頭聲明未禁止員工轉業，但勞動部也在公函裡明確裁示：「口頭說明或澄清，無法排除合約契約文字的法效！」

而接下來，勞動部也對密約限制的「期間」發出質疑。勞動部認為，花旗的密約限制投標銀行最長到3年，比起一般預估要完成併購的合理期間，明顯不對稱。

最後，也是最重要的，在於花旗簽署密約的對象實在太多。勞動部在這份公函裡，甚至提出了「比例」來論證，而根據勞動部的公文所述，簽署密約的業者，還超過外界所認知的15家，實際上多達了17家。

勞動部在公函中指出，國內17家銀行和花旗簽署密約：「等於在全國36家銀行接近一半！」大約占47%，另外，由於花旗的員工大多偏好轉職到民營銀行，因此若扣掉公股銀行7家（扣除其中一家也有簽訂密約的兆豐），此時簽約銀行的家數，佔全體民營銀行的5成8，這等於國內近半數的銀行，都不能招徠花旗的員工，更何況金融業向來從嚴解釋合約內容以避免違約，這也使花旗員工的就業選擇受到更大衝擊。