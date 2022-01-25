封測廠超豐(2441)今日召開線上法說，公布2021年自結營收創194.61億元新高、年增32.37％。毛利率32.22％、營益率29.02％，分創新高及歷史第三高。稅後淨利46.03億元、年增達72.92％，每股盈餘（EPS）8.09元，亦雙創歷史新高。

超豐去年第四季自結營收51.05億元，季減4.17％、年增25.74％，改寫歷史次高。毛利率31.46％、營益率28.19％，低於第三季34.45％、30.71％，優於前年同期27.68％、22.88％。稅後淨利11.71億元，季減14.15％、年增57.82％，每股盈餘2.06元，仍雙創歷史次高。

觀察超豐2021年各業務概況，封裝營收年增33.8％、占比自83.8％升至84.7％，測試營收年增24.8％、占比自16.2％降至15.3％。

以封測製程觀察，超豐去年銅打線營收年增26.8％、占比自74.1％升至75.6％，金打線營收年增18％、占比自22.4％降至20.3％，覆晶（Flip Chip）營收年增42.8％、占比自2.8％升至3.7％，銀打線營收年減24.4％、占比自0.7％降至0.4％。

超豐財務長暨發言人陳笙表示，去年營收成長主要受惠持續增購機台、產能持續增加，且平均稼動率維持高檔，前年為95％、去年進一步增至逾96％。雖然原物料持續漲價，但人力及機器設備效益提升甚多，且折舊增加遠低於營收成長幅度，亦帶動毛利率提升。