晶圓代工廠力積電(6770)去年業績創新高，對今年營運展望持續樂觀，預計產品平均售價續提升，產能利用率仍滿載，預計全年總營收將逾800億元，稅後淨利將超越200億元，年增率均可望逾2成並將再創新高。公司並強調已與客戶簽2~3年的長約，不認同外資預期之下半年成熟製程供過於求的狀況。

力積電公布去年第四季營運持續創新高，單季毛利率衝上48%，淨利季增40%，每股純益1.81元。2021年營收及獲利同創新高，全年稅後純益160.92億元，年增約3.22倍，每股純益4.92元。

力積電2021年受惠產能供不應求及漲價效應，全年營收656.23億元，年增43.64%，毛利率42%，年增18個百分點，稅後純益160.92億元，年增3.22倍，每股純益4.92元。

力積電董事長黃崇仁於今日法說會中表示，去年營運表現符合預期，營收656.23億元，毛利率42%，稅後淨利160.92億元，每股純益4.92元。

展望今年，黃崇仁說，目前70%至80%的記憶體和邏輯產能都已與客戶簽訂合約，今年產品價格會比較穩定，不會像去年強勁上揚，不過估計今年產品平均售價仍將上漲約5%至10%。力積電今年下半年毛利率預計超過50%。

黃崇仁表示，力積電單月營收已接近70億元，預期今年總營收將超過800億元，稅後淨利將超過200億元。即營收將年增21.9%以上，稅後淨利增逾24.3%。

在銅鑼新廠的進度方面，黃崇仁說，今年9月、10月將導入機台，預期2023年銅鑼廠績效才會逐步顯現。目前有國外大廠希望銅鑼廠能協助生產，銅鑼廠的投資正確。

針對營運展望，力積電總經理謝再居表示，邏輯業務的產能已與客戶簽訂3年合約，記憶體產能也與客戶簽訂2年合約，目前皆全產能生產，完全感受不到有供過於求的情況出現。力積電公司並表示，汽車有60%~70%是成熟製程，汽車運用強勁可望帶動需求。

力積電預計銅鑼廠2023年第三季起開始投產，成本會增加，初期會對毛利率有所影響。2023年底年底量產目標1.5萬片至2萬片，可達單季損益兩平。2024年第一期量產目標為每月3.5萬片，滿載時希望毛利率有35%。

力積電今年資本支出將約15億美元，其中的3%將用於8吋廠，其餘的97%將用於12吋廠，主要是因應銅鑼廠建廠相?所需，明年資本支出可能會持續增加。