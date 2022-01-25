冬奧開幕在即，北京本土病例似有增加情況。北京市市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火25日公布，1月24日16時至1月25日16時，新增本土新冠病毒確診病例12例、無症狀感染者3例。

龐星火指出，Delta變異株關聯疫情感染者涉及大興區、朝陽區、豐台區、西城區。Omicron變異株關聯疫情無新增感染者。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要做好核酸檢測的組織和服務工作，做到應檢盡檢，願檢盡檢。區域核酸篩查要進一步擴面提級，滾動推進，要周密細緻做好群眾組織和現場管理，維護好檢測點現場秩序，防止人員紮堆聚集。提升檢測能力和效率，確保快採快檢，不漏一人。

徐和建表示，要進一步加強重點人員篩查工作，全覆蓋不遺漏。繼續開展冷鏈從業人員全面排查、風險點位全面排查，小藥店、小診所全面排查，重點風險人群全面篩查，堅決阻斷病毒隱匿傳播。

香港疫情也在擴大，港府衛生署衛生防護中心25日下午公布，截至當日零時零分，香港新增124例新冠肺炎確診病例，其中93例為本土確診病例。