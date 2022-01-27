苗栗縣政府27日召開嚴重特殊傳染性肺炎苗栗縣流行疫情指揮中心整備會議，為避免去年苗栗移工群聚事件，苗栗縣長徐耀昌宣布，28日起公司企業聘雇50名移工以上，都要進行全面快篩。

衛生局長張蕊仙表示，26日下午4點多縣府衛生局接獲苗栗有確診足跡通報，立刻啟動相關機制查清足跡場所與相關活動史，完成環境消毒作業，並匡列密切接觸者及相關足跡重疊者進行採檢，呼籲有重疊足跡的民眾，都可以持實名制或通知前往醫療院所進行PCR檢驗。

張蕊仙強調，從這波疫情資料分析來看，共同用餐確診比例非常高，確診個案以輕症為多，代表疫苗有良好防禦效果，因此不僅口罩戴好，做好個人衛生管理，接種疫苗提升防禦力外，盡量避免聚會用餐，也盡量不要在餐桌交談，沒有飲食就應把口罩戴好，並且減少不必要移動，可用視訊方式拜年寒暄。

徐耀昌裁示，避免去年苗栗移工群聚事件及近期其他縣市電子廠類似的本土疫情再發生，除落實移工工作場所及住宿空間防疫管理，28日起啟動聘有移工超過50人以上事業單位全面辦理快篩，加強職場防疫措施。

徐耀昌說，農曆過年9天持續提供新冠疫苗接種服務，縣府協調9家醫院及24間診所開設201診次，鼓勵鄉親施打疫苗，年後則將針對65歲以上長者及55歲以上原住民進行造冊，並由村里長發放通知接種疫苗，以守護長者健康。