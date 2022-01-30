苗栗縣政府2017年引進Youbike廣受好評，今年擴充服務，在苑裡、通霄、後龍與公館4鄉鎮各新設5個租賃站，27日上午11點起開通啟用，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、微笑單車董事長劉麗珠等人，見證苗栗綠色交通大躍進的一刻。

縣府5年在苗栗市、頭份市及竹南鎮各設10站YouBike租賃站點、1200輛車，從設置YouBike到去年12月底，已經累計288萬人次騎乘，減碳量約達1789公噸，約近5座大安森林公園一年的碳吸收量。

苗縣府工務處長古明弘說，YouBike上路以來，廣受到上班族、學生還有遊客好評，這次增設計畫以人口3萬以上的4鄉鎮為優先，並選在景點、車站或學校周邊增設站點，包括拱天宮停車場、客家圓樓、通霄火車站以及公館國中等區域。

徐耀昌表示，苗栗是六都以外，Youbike鄉鎮市涵蓋率最高的縣市，新設的YouBike站點，一樣使用前30分鐘免費，縣府還全額補助個人傷害險、 第三責任險，即日起到2月28日，也辦理騎乘抽好禮活動，民眾騎乘5次還能參加抽獎。

另外，古明弘提到，苗栗市、頭份市、竹南鎮原有30個Youbike租賃站點，預計會各增5站，目前已選址完成，最快今年5月啟用，屆時全苗栗7鄉鎮市，共有65處租賃站點、1900輛車提供服務。