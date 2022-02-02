桃園市府公布新增個案足跡，大湳市場再度上榜，此外北洋水族館、NET與超商也都有確診者造訪過。(圖／桃園市衛生局提供)

今天(2日)大年初二，台灣本土疫情仍新增16名個案，其中桃園新增7人確診，全為物流公司群聚串，相關至今已累計13人確診，桃園市長鄭文燦祭出停工令，並公布確診者足跡，水族館、7-11、全家、NET、永和豆漿全上榜。

桃市府下午召開疫情記者會，鄭文燦證實物流公司群聚案為Omicron變異株，其定序與桃園機場群聚相同。鄭指出，物流公司擴大採檢590人後，6名員工與一名確診清潔員(案18975)兒子，一共新增7名個案，因此即刻下令停工，確保安全後才能復工。

會後，桃市府也公布新增個案的足跡，包括1月23日、25至28日、31日的7-11埔頂門市；24日的北洋水族館；26日大湳市場與全家大溪松樹門市；29日的OB嚴選中壢旗艦店、NET中壢七店；31日的的永和豆漿大王大溪店以及同樣在大溪的大龍大賣場。

鄭文燦說，該公司採檢900多人，預估還有317人要採檢，居家隔離的包括確診者家人、活動足跡接觸者約250人，其他員工要就地預防性隔離5天，到6號為止，7號進行二採。