財經主播許娸雯在非凡新聞台擔任播報工作，在帶狀新聞節目《財經八點檔》中與觀眾見面；而平日她的業餘愛好則是登山健行，並經營Youtube頻道《Marcos&Jinny相許旅記》，將攀登大小百岳及步道的行腳拍成影片分享；這經驗豐富的興趣甚至受到上級鼓勵，用登山的角度來製作報導財經專題，堪稱女神級的「百岳主播」。她在迎接虎年的春節前征服了「中級山的大霸尖山」苗栗虎山，為新的一年博得好彩頭。

許娸雯在上(1)月22日來了個「虎年登虎山」，雖然當時還沒正式進入虎年，但許娸雯所爬的正是「苗栗虎山」；只見她頂著酒紅色的及肩中長髮，一身休閒與主播台上的形象大不同，臉上僅薄施淡妝展現自然好膚質，身穿淡桃紅色運動背心搭藍色貼身長褲，腳穿藍底白邊黃點三色運動鞋，難得的是她經常戶外活動，但仍能保持膚色呈現白晰，想必平日對防曬工作都做得十分到位。

她寫道：「水雲三星：橫龍山、上島山，虎山終於集滿。虎山海拔上升910公尺被稱作『中級山的大霸尖山』，登頂前1k陡上400公尺最累，但在山友鼓勵下，嘻嘻笑笑地完登了，我還在山頂開心跳舞轉圈。」並hashtag「#苗栗虎山、#中級山的大霸尖山、#水雲三星」，對自己的「成就達成」顯然相當滿意。

（影片來源取自《Marcos & Jinny相許旅記》若有移除請見諒）

網友們也為她的「成就達成」感到欣喜，紛紛留言道賀：「很棒」、「100分」、「全台的山都爬完了吧」、「有聽到喘息聲，真的很硬」、「美女主播晚安」、「哈哈～這集明知山有虎，偏向虎山行」、「水噹噹」、「虎山有給它硬的」、「健康美女，人人喜愛」、「這座山不好爬，累」、「是山美，是人美」，都她能做到攀爬難度不低的苗栗虎山佩服不已。

許娸雯的《財經八點檔》去(2021)年6月上線，她當時曾寫道：「謝謝經理讓我們以登山意象發揮創意構思，在百岳上反覆走位拍攝，比想像中艱辛很多；文案如何呈現登山與財經聯想，也傷透腦筋，我們還有進步空間，但我看到成品滿是感動」，用心地把興趣與工作結合，表現出對兩者滿滿的熱忱與愛。