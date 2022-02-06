Cosplay（角色扮演）活動近年愈發流行，但有些經典動漫角色成名早於這波流行，仍不時會被Coser玩家挖出來致敬回味，其中一個就是高橋留美子首部長篇作品《福星小子》的女主角「拉姆」。越南Cos女神「明桃」（MingTao）就扮了一回「拉姆」，將這個角色的好身材完全展現，除此之外，她也用類似的幾款虎紋造型扮演，迎接農曆新年「虎年」新春的來臨，各種性感辣翻一票網友。

虎年到來，越南Cos女神「明桃」趕上這一波風潮，以第一款虎紋絕美造型「拉姆」登場；嚴格來說，拉姆所穿的不是比基尼（泳衣）也不是內衣，就是衣服（因為是外星人）；拉姆有著一頭漂亮的綠色長髮，頭上長著兩隻可愛的小短角，身上僅穿著可愛的虎紋三點式清涼裝扮及長靴；明桃穿上這套裝扮，盡顯她身材的婀娜多姿，也引來數千拉姆粉絲朝聖。

在另一套虎年裝扮中，明桃穿上性感的黑色亮面旗袍，胸前有「中間挖空」設計秀出事業線，無袖剪裁也讓她的香肩及玉蔥手臂露出；明桃頭頂華麗雙髻包包頭髮型，用獸耳髮箍凸顯cosplay元素，雙手套著虎紋大衣袖套展現新年感，一件式的「下衣失蹤」讓美腿成為亮點，手拿摺扇略帶花魁風格相當吸睛。

而明桃的第三套服裝也很俏皮，只見她頭頂太妃糖色中長假髮，頭飾、上衣、手套、靴子是同樣的淡虎紋樣式，脖子繫上亮桃紅色大蝴蝶結，搭配藍底白邊熱褲展現少女感，獸爪手套掌心肉墊帶點貓的感覺，臉頰左右各有兩道紅色「戰紋」，同樣是老虎元素仍能有多樣風貌呈現。

也許是迎接虎年，《福星小子》2022年將在日本重新「動畫化」，漫迷有機會重溫高橋留美子「笑的經典」，兇悍會放電擊但又專一癡情的女主角「拉姆」，將再度對花心「達令」男主角「諸星當」追趕跑跳碰。明桃為cosplay拉姆開了新春第一炮，今年可望會有更多追隨者加入。