港股於上週五率先開虎年紅盤，恆生指數是兩岸三地股市中最早恢復交易的市場，4日虎年首個交易日大漲3.24%，回到FOMC會議之前的水位，加上連假期間美股彈升陸續修復跌幅，反映出市場逐漸消化聯準會政策轉變的負面影響。今早FH香港正2(00650L)，富邦恒生國企正2(00665L)均仍開紅盤，指數雖震盪但仍力穩平盤之上。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，港股虎年開紅盤替A股投資人吃下一顆定心丸，配合近期A股風險偏好處於較低水平，指數持續下行空間有限，昨(7)日中國股市也順利虎年開紅盤，包括上證與滬深300指數皆大漲逾1%。

張玉佩分析，從近期經濟數據來看，中國經濟下行壓力日益顯現，未來半年經濟處在尋底階段，然而觀察近期財政及貨幣政策均釋出穩增長的決心，料市場信心有機會逐步回暖。整體而言，政策方向仍將是為來A股的核心驅動因素，市場高度關注3月兩會政策方向，預期新能源、國產替代、消費升級等概念仍將貫穿中長期政策重心及投資主流。

在人民匯價方面，面對全球央行先後進入升息循環，大陸卻是反向而行，加碼寬鬆政策。2022年以來，中國人民銀行透過下調政策利率、擴大釋出流動性等寬鬆措施力保「穩增長」。恒生中國首席經濟學家王丹日前表示，先前市場對大陸降息預期以及對美國加息預期已有相當一部分反映在匯率定價中，因而人行「變相降息」對匯率影響有限。預計今年第1季，人民幣仍將保持強勢。