農曆春節後首個交易日，大陸滬指7日收漲逾2％，為A股在虎年取得一個好的開頭。

新浪財經報導，滬指收報3429.58點，漲2.03％，成交額人民幣（下同）3571億元。深成指收報13456.65點，漲0.96％，成交額4660億元。創業板指收報2917.86點，漲0.31%，成交額1721億元。科創50指數收報1233.62點，漲0.36%，成交額338億元。

滬深兩市近3500檔個股上漲，成交也有所放量，7日達8231億元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入84億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入逾55億元。

盤面上，A股三大股指7日早盤開高，盤初一度集體漲超2％，隨後走勢出現分化，滬指高位強勢震盪，創業板午後一度轉跌。

基建股掀漲停潮，設研院、中國中冶、重慶建工、中國電建等超30股漲停或漲超10％，相關的水泥、鋼鐵等類股也隨之大漲。油氣股集體大漲，海默科技、石化機械、中曼石油、中油工程等多股封板，中國石油逼近漲停。

主要行業ETF多數上漲，有色金屬ETF漲超3％，銀行、房地產ETF漲幅居前，傳媒、AI、軍工ETF跌幅居前。

大陸商品期貨多數收漲，液化石油氣、豆粕漲停，菜粕漲逾8％，PTA、PVC、瀝青、玻璃漲逾5％，塑膠、原油、矽鐵、尿素、蘋果漲逾4％；滬鉛跌3％。