中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價ETF（00894）將於22日進行2022年開春來首次配息，每單位配息金額預估分別為0.29元、0.35元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減；若以8日收盤價計算，兩者單次配息率分別為1.79％、2.26％，參與配息的最後申購日為2月21日。

2022年2月各投信ETF配息全數出爐，中信小資高價ETF本次每受益權單位擬配發0.35元現金股利，當期股息殖利率約2.2％、年化股息殖利率則逼近9％，於2月除息之ETF中脫穎而出，勇奪年化股息殖利率之冠。

而台股半導體族群近期表現亮眼，10日甚至在現「拉積盤」，中信關鍵半導體、中信小資高價兩檔，皆為季配息ETF，且以半導體為主要持股。

中信投信分析，中信關鍵半導體ETF為國內首檔聚焦台灣半導體產業的台股ETF，成分股完整涵括半導體產業上中下游；另外，中信小資高價ETF中半導體產業占比亦高逾六成。中信投信指出，國內半導體成長動能強勁，過去兩檔ETF歷史填息率高達100％，且最長於7日內就能完成填息。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，在半導體供應鏈吃緊帶動之漲價效應及產能持續擴張下，半導體產業於2022年動能依舊強勁，從近期法說會結果研判，包括晶圓代工、IC設計營收均有望呈現淡季不淡。

而根據國際調研機構Gartner預估，2021年全球半導體市場全年總銷售額創下歷史新高的5941億美元，2022年將有望續增、上看6400億美元。

中信小資高價ETF經理人張嘉祐則表示，中信小資高價ETF於去年8月成立，由於成立時間剛好錯過台股配息旺季，故去年首次單次配息金額不到本次預估金額的二成，惟受惠台股成長動能強勁，去年僅一天即完成填息。

張嘉祐強調，近期台股具備「兩大利多」，其一為美國超級財報周進入尾聲，多數重量級權值股皆繳出擊敗預期的好成績，雖美國聯準會（Fed）鷹派立場導致科技股遭遇逆風，惟研判經歷此波修正，待估值回落合理位置後，在獲利動能強的前提下，未來展望仍樂觀。

其二，為疫情影響消退，雖然近期變種病毒Omicron快速傳播，惟觀察其對人體影響相對低，加上疫苗接種普及，預期對疫情的管制將逐步降低，加上近期市場波動已反應Fed貨幣政策影響，建議投資人可逢低承接。