在周一出現近1年半以來最大跌幅之後，歐股周二早盤穩步走高，趕上美股周二尾盤的上漲。而愛立信和羅技的良好業績表現，也為市場信心加油打氣。

周二泛歐Stoxx 600指數早市升2.5點或0.55%，為458.86點。

對於美聯準會收緊貨幣的擔憂，以及烏克蘭緊張的軍事情勢，華爾街股市周一狂飆，主要指數在開盤跌破關鍵水準，但收盤收高。

美股指期和亞洲股市在周二下滑，但歐股還是在早盤爬高。

電腦周邊製造商羅技(Logitech)大漲8.3%；該公司上調截至3月底的本財年展望。

瑞士鐘錶集團Swatch升2.7%；該浪琴手錶等製造商預計今年銷售有雙位數成長表現。

愛立信升5.8%；在許多國家電信商大力推出5G服務之下，相關電系設備銷售增加，讓該瑞典電信設備商上季核心獲利超預期。

瑞士信貸跌0.3%。該醜聞纏身的銀行警告，隨著新的法律費用成本，以及交易和財富管理部門的業務放緩，瑞信可能在第四季出現淨虧損。