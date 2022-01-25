弘光科大菓子多元廚藝烘焙社到水里民和村，分送物資給獨居老人。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大菓子多元廚藝烘焙社到水里民和村，分送物資給獨居老人。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將屆，弘光科大菓子多元廚藝烘焙社24日起一連3天，前往南投水里民和國小舉辦「弘愛民和、結下菓實寒期育樂營」，教導孩童製作惡魔蛋、麻糬、三明治等點心，傳授烘焙實作技巧，讓偏鄉孩童度過不一樣的快樂寒假。

24日一大早5時許，老師跟12位學生便到校整理物資，出發前往民和國小，在村長鍾正平帶領下，分別開著兩輛車穿梭在村內山區道路，學生拿著物資分送給獨居長輩，老人家直呼「少年人好有愛心，謝謝你們！」

接下來展開為期3天育樂營，社團成員教導學童基礎烘焙知識，設計4種不同遊戲，同時安排性平舞台劇，帶小朋友大跳防疫洗手舞，為了增加與同學的互動，準備曲奇餅乾當小禮物，小朋友說，「放寒假可以跟大哥哥、大姊姊玩，而且還可以做點心，很開心」。

活動總召詹媛晴表示，今年延續社團學長姊傳愛服務初衷，12位社團成員在南投水里民和國小舉辦育樂營，教導學童烘焙的知識，由於新冠肺炎疫情延燒，因此加強防疫措施，每天課程結束進行清潔消毒，讓30多位學童在安全的環境下，度過3天育樂營。

食品科技系主任呂淑芬及社團指導老師、食品科技系講師黃志雄指出，該社團每年利用寒暑假課餘時間舉辦營隊，讓學生發揮所學到偏鄉服務學童，營隊分組舉辦分散人數，不少活動更安排在室外，讓活動得以舉辦，系上技優團隊也一起響應。