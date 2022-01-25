副總統賴清德今率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，特使團於今上午11時啟程。副總統特別於專機上發表廣播談話表示，防疫是此行最優先的考量防疫是此行最優先的考量，也感謝所有參與出訪的同仁、隨團媒體及華航機組員，希望訪程順利成功、平安返國。

副總統表示，為了讓這一趟的出訪順利成功，外交部以及特使團的同仁都非常辛苦，他除了要感謝大家，也希望此行能夠順利完成任務。此外，他特別感謝媒體朋友不畏路途遙遠，也不怕疫情嚴重，毅然決然參加特使團，一起開拓臺灣的國際空間。

賴清德指出，這一次出訪，防疫是最優先的考量，除了用包機的方式，華航的機組員也都是全副武裝，用最完善的裝備進行機艙服務工作，非常辛苦。另外，也特別請衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全隨團協助，就是希望確保這次的出訪能夠平安出國、平安回家，不要給國內的防疫工作帶來任何困擾。

副總統說，一下飛機之後，工作馬上就要展開。要成功完成工作，一定要有好的體力，希望大家好好休息、調整時差，做最好的準備。未來5天，大家同舟共濟，好好完成工作。