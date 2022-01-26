本周連續3檔興櫃新兵報到，繼大江基因（6879）在周二（25日）以每股98元掛牌興櫃戰略新板後，振大環球（4441）在今（26）日以每股98元掛牌興櫃一般板，進典（6843）也在26日由興櫃戰略新板轉掛興櫃一般板。

振大環球是在今年1月14日申請登錄興櫃一般板股票，產業別是紡織纖維業，主辦券商為福邦證券。振大環球成立於1991年2月間，主要經營業務是成衣服務設計製造及銷售，送件時資本額為5億9987萬元。振大環球2020年營收45億6202萬元，稅前盈餘3億6704萬元，稅後盈餘2億7621萬元，EPS5.51元。自結2021年前11月營收61億442萬元，稅後盈餘5億1015萬元，EPS9.14元。

進典自26日起由興櫃戰略新板轉掛興櫃一般板，主辦券商為永豐金證券，進典是繼今年1月4日東研信超轉掛興櫃一般板之後，第二檔由興櫃戰略新板轉掛興櫃一般板。