財長蘇建榮26日受訪時表示，目前除俄羅斯與烏克蘭的地緣政治風險外，還有美國升息因素，國安基金委員會密切關注全球金融風險對台股影響層面。

隨俄烏衝突升溫，美歐股市大幅震盪，加上華爾街擔憂美國聯準會可能祭出更激進的緊縮政策，美股四大指數25日皆收跌。台股25日加權指數大跌287.92點，收在17701點，26日開盤則小跌68點至17633點。

蘇建榮強調，台股基本面依舊穩健，像是2021年我國全年出口值達4464.5億美元、年增近三成，而2021年全年經濟成長率達6.09％，這些都代表我國基本面良好。

不過，因過年期間十天較長，蘇建榮指出，國安基金委員會將持續留意國際金融問題對台灣影響程度。他也舉例，全球面臨供應鏈及塞港問題，民眾買不到貨品導致物價上漲，美國也因應通膨而評估升息期程，過年後其態度可能會較為明朗，另俄烏地緣政治風險若擴及戰爭情況將影響歐盟局勢變化，同時也會影響歐洲地區天然氣供應問題，這些國際因素都是我國後續密切注意面向。