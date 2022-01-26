基隆嶄新國門地標豎梯正式命名為「基隆塔」，預計2月底前可完工。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆嶄新國門地標豎梯預計2月底前可完工，市府去年底舉辦命名票選活動，獲熱烈迴響，「Keelung Tower」以5148票打敗「Hope Tower」853票，地標豎梯正式命名為「基隆塔」，未來將是海洋國門城市的新地標。

基隆市長林右昌表示，「基隆塔」為市政建設亮點之一，感謝民眾踴躍參與命名票選，今年4月市府將舉辦城市博覽會，會有更多建設及光彩，呈現國人眼前，屆時要讓全國看到基隆的蛻變，引領翻新成為「台灣的海洋國門城市」。豎梯命名活動圓滿落幕，但基隆建設不會停，一層一層的基隆塔Keelung Tower，慢慢升高，令人引頸期待。

觀銷處長曾姿雯表示，這次舉辦命名活動，許多民眾幫「基隆塔」想了許多獨具一格的名字，讓豎梯也有自己的小名，總計選出11件優秀作品，如有「潮梯」，用潮流T恤諧音，讓豎梯變得很潮；「轟動五0」，加入50公尺高度概念，有驚動萬教的氣勢； North Star、基隆之眼、Keelung Top、山海梯、基隆山海豎梯、晴天塔、山海天梯等，民眾創意為基隆注入不少活力。

市府指出，豎梯工程預計2月底前可完工，除了是全台首創依山傍海的特殊建築體，也將是基隆港東岸的全新地標，可大幅改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方將打造成本市展演空間，無論山上或山下都是市中心觀光旅遊的重要軸點、重振熱鬧商業核心。

另外，曾姿雯說，農曆新年即將到來，新的建設嶄露光芒，新的一年也會有新氣象，市府公布城市新Logo K，綠色代表山城、黃色象徵活力、中間黑色是代表基隆過去盛產的煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋。Logo K下方文字A city full of...，則留給大家填上，各自對這座城市的想像。