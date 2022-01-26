立法院長游錫堃今天在朝野協商時指出，今天下午三點半左右，立法院公報處有一名技工身體不適，已經請救護車送到台大，不知道什麼原因，也許跟疫情有關、也許無關。

游錫堃表示，但因為事情發生在立院，不得不慎，所以現在盡量要避免群聚，目前預算協商只剩下促轉會，所以跟各黨團協調，讓國民黨立委陳玉珍詢答完後，所有促轉會的預算提案全部保留送二輪協商，二輪不協商就送院會處理。