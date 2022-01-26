立法院技工身體不適急送台大 游錫堃：不得不慎 16:282022/01/26 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院長游錫堃。（資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長游錫堃今天在朝野協商時指出，今天下午三點半左右，立法院公報處有一名技工身體不適，已經請救護車送到台大，不知道什麼原因，也許跟疫情有關、也許無關。 游錫堃表示，但因為事情發生在立院，不得不慎，所以現在盡量要避免群聚，目前預算協商只剩下促轉會，所以跟各黨團協調，讓國民黨立委陳玉珍詢答完後，所有促轉會的預算提案全部保留送二輪協商，二輪不協商就送院會處理。 18歲公民權修憲初審過關 廢考監2024再戰 18歲公民權修憲送出委員會 三黨提案降低修憲門檻、廢考監保留至2024 #協商 #立法院 #台大 #技工 #游錫堃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳日本核食在農曆年前闖關 蘇貞昌：依照國際標準保護國人健康 11:052022/01/26 政治 立院決議 核四報廢作業今年啟動 04:102022/01/23 社會新聞 酒駕修法通過 趙少康喊力度不夠：和蘇貞昌講的「等同殺人」不一樣 21:142022/01/24 政治 立院三讀通過酒駕累犯得公布姓名照片 網友反應一面倒：不痛不癢 10:302022/01/24 政治 促轉會預算又喊卡 柯建銘：國民黨是最沒資格講轉型正義的人 22:042022/01/25 政治 Omicron襲全台 醫曝撐到「這時間」也許疫情會過去 16:132022/01/23 生活 莊豐嘉請辭獲准後 沈富雄竟這樣評價 09:512022/01/22 政治 礁溪確診再＋1 長榮酒店主管身體不適 篩檢陽性 08:582022/01/24 生活 柯建銘臉書文引戰 總預算案審查延宕1小時 13:462022/01/24 政治 立院修法重懲酒駕 民進黨：雙管齊下遏阻酒駕行為 22:202022/01/24 政治 結婚周年竟在立院做這件事到半夜 游錫堃：我餘生難忘 12:392022/01/23 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。