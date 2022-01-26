新冠肺炎疫情延燒，本土群聚感染案例擴大，因應Omicron變種病毒傳播力強，許多企業已啟動遠端會議系統，立法院雖然去年已替立委安裝視訊會議系統，但遲遲未測試或更新，民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智今呼籲，因應疫情快速變化，立法院應盡速準備遠距視訊會議系統，以備不時之需。

高虹安指出，立法院去年5月測試視訊立法院會後，至今沒有系統更新或追加測試，近期疫情再度升溫，仍不見提出相關辦法，一旦立委配合檢疫隔離、自主管理，恐喪失質詢、表決的權利，呼籲盡速公布相關辦法及流程機制，因應後疫情時代的常態。

高虹安特別提到，立委被隔離或自主管理的風險一直存在，像是民眾黨上周六原本要在圓山飯店舉行尾牙，就在約定時間前半小時，緊急接獲通知飯店有廚師確診，取消尾牙，如果稍晚接到通知，民眾黨團5位立委將會因為逐跡重疊被匡列或隔離，一個黨團完全被隔離14天的話，目前正在進行的總預算案協商將無法進行，這是很嚴重的事情。

高虹安認為，民間企業如股東會等會議都在公司法修正後，可以透過視訊舉行，立法院更應該要因應疫情變化，盡快導入視訊會議系統更新。

邱顯智說，朝野黨團去年曾就視訊會議協商，部分委員認為身分難以驗證，但民間企業跟各級學校都迅速推動視訊會議跟視訊教學，立法院應該要跟上腳步，避免立法院運作受到疫情影響。