舉凡酒類、醬油、味噌、紅麴等調味料，豆腐乳、起司等發酵食品都與微真菌息息相關。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

人類肉眼看不到的微真菌，是敵？還是友？科博館今天起推出《眼不見微菌—微真菌特展》，並表示，人類的飲食與生活處處充滿著微真菌，不只用於飲食、還能用於治病，包括酒類、紅麴、豆腐乳、起司等發酵調味品、食品，甚至化妝品、醫療用藥等。然而，食物發霉、人體健康狀況不佳引發真菌性疾病等，也能讓人聞之色變。

《微真菌特展》展出國立自然科學博物館多年來典藏的真菌標本，並與財團法人食品工業發展研究所生物資源保存及研究中心合作，透過裝置、影片、照片及封膠菌盤等多元形式，展出微真菌菌株，並推出擬人化Q版微真菌人偶亮相，將展至今年11月27日。

策展人黃俞菱博士表示，微真菌和其他生物、人類生活關係密切，特展展出科博館在發現、保存與研究真菌的生物多樣性，並從生態、生活、與學術研究等多元面向介紹微真菌；策展人張瀛則指出，人類肉眼看不到的微真菌，本身並無「好」、「壞」之分，但與不同的生物、物質與環境交互作用，就可能帶來「好」或「壞」的影響。

特展規劃四大單元，在「真菌世界」單元展區，可從窺視孔互動裝置與菌盤一探微真菌真面目；「是敵是友？」單元則以植物真菌、地衣和蟲生真菌為例說明共生關係；「生活中的好、壞菌」展區，展出人類飲食與生活的微真菌，舉凡酒類、醬油、味噌、紅麴等調味料，豆腐乳、起司等發酵食品與清潔劑、醫療用藥等。