不少人對於存款這塊毫無概念，賺進多少就花多少，每個月戶頭都歸零是家常便飯，但這樣的「月光族」還不是最淒慘的，有一種人是，他每個月除了月光外，你細看他的花費明細，會發現全是為了提高自身的質感而花費的，這種低收入卻有著極高物慾的人，我們稱他為「精緻窮」，簡單來說花錢買快樂就是他們的用錢觀念，下面我們整理出「精緻窮」的3大特點，一起來窺探他們的金錢觀吧！

＃精緻窮特點１：重度品牌迷思

精緻窮的人認為咖啡就是要喝星巴克 （示意圖／達志影像）

「精緻窮」最大的特色就在於全身行頭一定都會選購「有品牌」的，像是各類3C產品一定要是Apple全系列、咖啡就是要喝星巴克、鞋子就是要買百貨公司的，為的只是在他人心目中留下對他「高質感」的印象，而他們也會去說服自己，「既然要買，就要買最好的，這樣大家就會覺得他是一個有質感的人」簡而言之，就是太過在意他人眼光大過於存款金額，使他逐漸步入「落魄貴族」的後塵。

＃精緻窮特點２：金錢哲理一大堆

再近都要叫外送 （示意圖／達志影像）

你有沒有聽過身邊的朋友很常說出：「用錢買時間」、「花錢就不用人擠人了」等，現在社會提供的服務相當方便，「叫車」、「外送」已漸漸變成人民的日常，搭過高鐵、Uber就回不去搭公車、捷運、台鐵的日子；會覺得外送省時間，攤在家就有東西可以吃，不論美食距離多近就是不肯踏出門買，當你向他勸說，用其他方案替代較省錢時，他還會告訴你：「因為太常搭，搭出了VIP，這樣反而更省。」等理由。

＃精緻窮特點３：花錢買快樂

花錢使他們快樂，因而買了許多非必要商品 （示意圖／達志影像）

當各位精緻窮的落魄貴族開心時，便會想說要吃頓好的、買個精品犒賞自己；但遇到不順心之事時他們也是如此，對自己非常好，相信自己花錢可以買得到快樂，的確他們也快樂了，但每到月底又是哭著喊窮，到處找朋友借錢，等到發薪日時，他們又會忘記上個月的教訓，繼續花錢買快樂。

精緻窮的好發族群在於「打工族」及「剛出社會」的年輕人身上較常見，若你為這兩族群，不妨檢視一下自己的花錢觀念及存款有沒有入不敷出的情況，是的話也別難過，花點時間整頓好自己的生活習慣，就能及早脫離「落魄貴族」喲！