今天（1月27日）下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙大校答記者問。

有記者提問，美海軍近日高調宣佈戰略核潛艦停靠關島，多個航母戰鬥群在中國周邊聚集並開展演練。有動向表明，美國可能會同盟友於北京冬奧會前後或期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動。另據美國媒體報導，美海軍高級官員近日首次承認，去年4月美國驅逐艦「馬斯廷」號對中國航母遼寧艦的抵近偵察是「故意的戰術行動」。請問中方對此有何評論？

吳謙表示，北京冬奧是國際社會的一次體育盛事。朋友來了有好酒，中方將當好東道主，與各方一道努力，舉辦一屆簡約、安全、精彩的冬奧會。但必須指出，中國軍隊對外部挑釁、突發事件是有充分準備的。

關於美方承認「馬斯廷」號是故意的抵近偵察，中方並不覺得意外，事實本就如此。早在去年4月，中國軍隊在現地處置的基礎上，已對此進行了嚴厲批駁和嚴正交涉。但令人震驚的是，美方對這種軍事挑釁行動不但不以為恥，反而引以為榮。這種霸權綜合症和認知障礙症，確實到了該好好治一治的時候了。