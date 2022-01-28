金牛年，台股強強滾，指數大漲1872點，台股基金更是大豐收，全體台股基金牛年平均創造20.68%報酬率，表現最佳前十檔夯牛台股基金，金牛年更狂勝大盤2.7倍，平均創下44.56%的好成績。

新光投信台股投資團隊表示，金牛年台股大豐收，指數上漲1872點，漲幅11.85%，卻有更多飆股牛年帶頭衝，類股表現看出，電子族群仍一枝獨秀，傳產股中的航運股去年也有奇兵，隨2022年全球進入升息年，台股2022年1月漲多回檔修正，年後台股投資前景，仍看好電子族群表現，因為美國科技的創新力，2021年持續帶領美股大漲，背後台廠供應鏈股價同樣水漲船高，主要佈局電子股的台股基金，去年績效表現也大幅領先大盤。

根據Lipper統計，金牛年整體台股市場上漲12.02%，同期間140餘檔台股基金平均報酬率達到20.68%，主要受惠於電子股帶動，讓台股基金績效表現牛氣沖天，尤其是績效排名前8強的台股基金，包括新光創新科技、統一奔騰、新光店頭、統一黑馬、新光台灣富貴、國泰台灣高股息基金、安聯台灣智慧，以及新光大三通等8檔，金牛年績效表現更是氣勢如虹，漲幅至少40%以上，尤其是績效排名第一名的新光創新科技基金，金牛年期間基金績效飆升到61.01%，更打敗大盤達4.08倍之多。