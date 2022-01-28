39歲陳姓男子與前同事49歲何姓男子有嫌隙，今（28日）下午3時許，發現他獨自一人坐在新北市新莊區民安西路某彩券行外，陳嫌從車廂內拿出水果刀，朝何男的後背及側身各刺1刀，所幸何男送醫後無生命危險，警方當場逮捕陳嫌，訊後將依殺人未遂罪嫌移送法辦。
警方調查，陳嫌與何男曾一起從事風管工作，陳嫌與何男發生爭吵後離職，今（28日）下午3時許，陳嫌騎機車行經新莊區民安西路某彩券行，發現何男獨自一人坐在新北市新莊區民安西路某彩券行外。
陳嫌停好機車後從車廂內拿出水果刀，慢慢靠近何男後直接朝他的後背及側身各刺1刀，兩人發生拉扯，警消獲報到場，何男送醫後無生命危險，警方則當場逮捕陳嫌，由於他精神狀況不佳，尚未製作筆錄，訊後將依殺人未遂罪嫌移送法辦。
警方呼籲，暴力並非解決事情之道，針對不法案件絕對零容忍，呼籲民眾切勿以身試法，致身陷囹圄。
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