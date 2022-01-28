新華社報導，春節前夕，中共中央政治局常委、國務院總理李克強27、28兩日在甘肅省委書記尹弘、省長任振鶴陪同下，在金昌、武威考察，看望基層幹部群眾。他強調，要鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌疫情防控和經濟社會發展，辦好民生實事，推動高品質發展。

李克強一行在金昌市金三角市場，一連走到幾個攤位和一家餐館，詢問年貨供銷、價格等情況。一位攤主請總理品嘗自己生產的乾果產品，說盡管這兩年有疫情影響，但享受到國家多項減稅降費政策，對企業挺過難關、繼續發展起了很大的關鍵作用。李克強對當地政府近期免除攤位費表示肯定。

他說，中國中小微企業、個體工商戶量大面廣，直接連著就業，撐起無數家庭的生計，關乎數億人的飯碗，許多市場主體現在困難大，要穩住他們，國家正在研究加大減稅降費支持等政策，各地也要在其他費用減免上多想辦法。李克強與大家互致新年問候。他說，牛年就要過去，希望大家留住耕牛的勤勞勁，在即將到來的虎年再添生機活力。

在武威市民勤縣草方格固沙點，李克強聽取甘肅防沙治沙工作彙報，對幹部群眾和大陸全國各地志工共同努力取得的成效表示肯定。他說，防沙治沙是改善生態和當地群眾生產生活環境的大事，國家將繼續支持，加大投入。要加強科技研發推廣，培育更多固沙植物品種，促進形成生物多樣的固沙生態。

李克強走進鏵尖村村民家中，送上新年祝福，並與村民們話家常，大家說現在收入有增加、生活有改善。聽到有村民反映孩子得了罕見病、治療負擔重，李克強叮囑隨行負責人，要保障好罕見病用藥，並加大對困難家庭的救助。針對有人談到農資價格上漲較多問題，李克強說，國家正在研究再次發放農資補貼，支持農民春耕生產。

李克強還詳細詢問返鄉農民工在外打工情況。他說，春節是中國人最重視的節日，你們在外打工最思念的是家人，回家能給家人帶來溫暖，祝大家過一個團團圓圓的春節。大陸有今天的發展成就，億萬農民工功不可沒。這個縣叫民勤，國富在民、民富在勤，人民勤勞是國家發展、群眾過上好日子的堅實基礎。大家繼續勤勞打拚，年年會有新氣象。

在金川集團，李克強慰問在崗工人，察看企業新產品。他叮囑企業負責人，作為有色金屬龍頭企業，要努力穩產多產，加強產業鏈大中小企業協作，為大宗商品穩供穩價多作貢獻。用好國家稅收優惠等政策加大研發投入，發展更多關鍵材料、附加值高的深加工產品，增強企業競爭力。