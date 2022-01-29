AXN福虎新春賀歲強檔片單。（AXN提供）

春節9天連假開始，AXN 67頻道準備經典科幻鉅作《星際爭霸戰》系列電影，馬拉松式連播要陪伴大家一起熱血過年，從除夕到初二，由大導演J.J.亞伯拉罕（J. J. Abrams）與知名編劇雙人組羅柏托奧契（Roberto Gaston Orci）、艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）聯手製作，《星際爭霸戰》、《星際爭霸戰：闇黑無界》、《星際爭霸戰：浩瀚無垠》一連3集接力播出。

2009年上映的《星際爭霸戰》是第11部星艦迷航記系列電影，由年輕演員飾演。主要講述銀河系的命運掌控在兩個出生於截然不同世界的年輕人手中：來自美國愛荷華州，不愛讀書、熱愛刺激冒險的天生領導人詹姆斯寇克（克里斯潘恩 飾）；來自瓦肯星卻因母親是地球人受到排擠，但仍以第一名成績考進星艦學院的史巴克（柴克瑞恩杜 飾），天生自帶熱烈冒險精神的寇克與凡事以嚴謹、符合邏輯為原則的史巴克有著南轅北轍的個性，在尋找自我及思考能對世界有何貢獻的過程中，兩人成為了互相競爭的學員，也各自盡力希望能成為最先進星艦「企業號」的艦員。

2013年迎來續集《星際爭霸戰：闇黑無界》，講述企業號被召回到23世紀的地球後發現一股無法阻擋的恐怖力量，不僅從內部摧殘星際聯邦，更讓世界瀕臨毀滅。艦長寇克領軍企業號所有艦員：大副史巴克、醫療官李奧納德「老骨頭」麥考伊（卡爾厄本 飾）、輪機長蒙哥馬利史考特（賽門佩吉 飾）、通訊官烏瑚拉（柔依莎達娜 飾）、舵手蘇魯（趙約翰 飾）、契可夫（安東葉爾欽 飾）及克里斯多佛派克上將（布魯斯格林伍德 飾），一同對抗緝捕神秘星際恐怖份子約翰哈里遜（班奈狄克康柏拜區 飾）。

2016年第三作《星際爭霸戰：浩瀚無垠》接續講述企業號在探索未知太空的過程中變得支離破碎，艦員們分散受困於未知的外星球。心中千頭萬緒的寇克艦長和年輕樂觀的契可夫一起淪落天涯；講求邏輯的史巴克中校與歡喜冤家麥考伊醫官組成拍檔；烏瑚拉和蘇魯一起被困在阿塔密德星；輪機長蒙哥馬利史考特遇上外星盟友潔拉（蘇菲亞波提拉 飾），艦員們遭遇了神祕敵人「克羅」（伊卓瑞斯艾巴 飾）使他們與星際聯邦的理念精神受到嚴酷的考驗。

從1月29日春假開始至2月6日大年初六，AXN祭出一連9天「黃金強檔」片單，從早到晚不間斷，1月30日小年夜晚上9點祭出由「電眼王子」克里斯潘恩（Chris Pine）主演動作懸疑電影《傑克萊恩：詭影任務》。還有多部值得再三品味的經典卡通及日韓電影，包含除夕播出由夢工廠動畫公司出品的人氣動畫電影《功夫熊貓2》。初一開春獻映《強運燒肉饌》，由「最懂吃」的導演寺門JIMON親自操刀。初二回娘家，由鄧超、劉亦菲、鄒兆龍、鄭中基領銜主演的超自然武俠三部曲最終章《四大名捕 3：大結局》，看分散各地的四大名捕為了保護皇帝，重新聚集一同對抗邪惡陰謀。初三看《星際爭霸戰》導演J.J.亞伯拉罕監製的驚悚懸疑電影《科洛弗10號地窖》，體驗在有限空間中營造出的紮實與驚悚感。

初四、初五兩部強檔韓片接力播映，由韓國實力派演員河正宇主演、改編自真人真事的電影《B咖大翻身》（Take Off），講述1996年韓國跳台滑雪隊征戰冬奧的感人勵志故事；以及由飾演《魷魚遊戲》紅遍全球的朴海秀與飾演《雖然是精神病但沒關係》而名氣大漲的徐睿知共同主演犯罪電影《黯夜門徒》，看兩人如何協力對抗橫跨演藝圈、警界與政治界的腐敗案件，展開一場刺激、機智滿點的大搜查。初六開工前夕，加碼送上星戰系列第10部電影《星艦迷航記X：星戰啟示錄》，講述第二代星艦企業號艦長尚路克畢凱（派崔克史都華 飾）帶領艦員們在浩瀚宇宙中的最後一段冒險故事，為AXN虎年新春《星際爭霸戰》馬拉松精彩收尾，也為9天連續假期畫下完美句點。