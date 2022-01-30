近日出現缺蛋危機，農委會27日宣布，除南蛋北送外，將緊急從美澳進口以補充國內供應不足。對此，農業專家「Linbay好油」指出，雞蛋本來就是「南蛋北送」，到底要啟動什麼南蛋北送，他真的相當不理解。另外，他也強調，進口雞蛋會使糧食自給率下降，文青不抗議一下嗎？

全台鬧「蛋荒」，北部不少雜貨店甚至有民眾排隊搶購限量雞蛋，還買不到。農委會27日宣布因應方案，除蛋加工廠暫時停工及南蛋北送，將緊急從澳洲、美國進口，補充國內供應不足，全力穩定春節期間用蛋需求，但最早也要2月中旬才會運抵。

對此，農業專家「Linbay好油」在臉書指出，他真的搞不懂「南蛋北送」是什麼特殊的作為，還需要特別強調啟動。台灣雞蛋的生產地主要在彰化以南的縣市，台中以北的蛋雞場數量相對少，雞蛋本來就是「南蛋北送」，到底要啟動什麼南蛋北送，他真的相當不理解。

「Linbay好油」披露，雞蛋為什麼要漲價，主要就是生產雞蛋最主要的成本飼料價格大幅調漲，導致生產成本增加而調漲，但政府介入以平抑物價的理由把產地價格壓低，雞蛋農虧錢當然減少生產減少供應。他認為，政府要介入應該是去干涉飼料價格，才不會造成雞蛋供應量造成問題，結果去干涉批發價，那當然減少供應。

「Linbay好油」認為，最近是「效率低蛋雞」淘汰的時間，加上飼料貴，價格沒辦法反應飼料調漲，當然影響蛋農淘汰老蛋雞進行下一輪的飼養，再加上零星的禽流感疫情，減少供應量，缺口不斷擴大。他特別強調，進口雞蛋會使糧食自給率下降，文青不抗議一下嗎？