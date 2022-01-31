北韓官媒「中央通信社」（KCNA）今天宣布30日試射火星12型中遠程彈道飛彈，多家日媒解讀，這暗示北韓已量產火星12型彈道飛彈，並進入實戰部署階段。

日本時事通信社報導，北韓30日試射彈道飛彈後，日本、美國及南韓都偵測到試射的是中遠程彈道飛彈；北韓中央通信社今天聲稱，北韓國防科學院與第2經濟委員會等單位，30日共同實施中遠程彈道飛彈火星12型試射實驗。

北韓中央通信社報導指出，試射目的在於驗證火星12型武器系統的準確性、安全性及運用效果。

火星12型最大射程約5000公里，涵蓋關島；北韓上次是在2017年試射中遠程彈道飛彈，當年曾進行3次火星12型的試射實驗。

北韓中央通信社報導觸及試射實驗指出，這次是隨機從生產部署的地對地中遠程彈道飛彈火星12型抽樣進行檢查，目的是驗證整體武器系統的良率。

時事通信社解讀，北韓似在暗示已量產火星12型，並進入實戰部署。

不只時事通信社如此解讀，產經新聞報導也指出，北韓中央通信社報導強調火星12型已來到實戰部署階段。

30日試射採用「高飛軌道」（lofted trajectory），如果採一般射角的話，射程將遠達4500公里到5000公里，不僅涵蓋美軍重要基地所在的關島，「實戰部署若屬實，意味著對日本帶來的威脅也將進一步升高」。

北韓近期還暗示可能毀棄2018年起停止核實驗與洲際彈道飛彈（ICBM）的宣示，這次試射射程涵蓋關島與駐日美軍基地的彈道飛彈，更進一步給外界「毀約」印象，敲打美國拜登政府用意至明。

日本經濟新聞也做同樣解讀，由於北韓方面主張這次是針對飛彈的量產型做「驗收射擊」，暗示火星12型已來到實戰部署階段。