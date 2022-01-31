美國19歲男大生史威尼在推特自創機器人帳號，追蹤億萬富豪馬斯克的私人飛機動向，並發布起降相關消息。馬斯克出價5000美元要求他關閉帳號，但因價碼太低遭到史威尼拒絕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，就讀大一的史威尼（Jack Sweeney）在推特（Twitter）創立機器人帳號@ElonJet，追蹤電動車業巨擘特斯拉（Tesla）和美國太空探索公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）的私人飛機，分享飛機起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引19萬8000人追蹤。

史威尼還另外經營10多個機器人帳號，用來追蹤比爾．蓋茲（Bill Gates）和貝佐斯（Jeff Bezos）等科技業知名大咖的飛機航程。

馬斯克去年11月30日首度傳訊息給史威尼，問他「能不能關閉這個帳號」，還說「這有安全風險」。

馬斯克最後提出願意支付5000美元（約新台幣14萬元）給史威尼，換取關閉追蹤私人飛機的帳號，以免有「瘋子」追蹤他的動向。史威尼則把價碼提高到5萬美元（約新台幣140萬元），說自己能用這筆錢念大學，並或許買一輛特斯拉的Model 3。

根據CNN見過雙方傳訊內容，馬斯克告訴史威尼：「我不想要擔心可能被一個瘋子射中。」兩人最後一次對話是在本月19日，馬斯克當時說，「花錢關閉這個帳號」感覺不太對；史威尼則回覆，給他一個實習機會也是酬金之外的選項。但馬斯克尚未回應。

史威尼受訪時說，自從SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）2018年首次發射以來，他就一直是這家企業的粉絲。

他還透露，由於父親在航空公司工作，激發了他對航空事務的興趣，「5000美元不足以換取我從中得到的收穫。錢沒法取代任何東西，比如樂趣」。

不過，史威尼也提供馬斯克一些技術建議，告訴他可以使用一個封鎖程式來阻擋追蹤，而「他看似接受了這個建議」。

史威尼說，馬斯克目前似乎正在使用防止追蹤飛機動向的程式。如此一來，史威尼還能追蹤馬斯克的飛機嗎？史威尼說：「可以啊，只是稍微複雜一點。」