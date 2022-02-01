邱儷萍（前）受聘為總統教育獎委員，負責被提名者前期訪談及得獎者後續訪視，在頒獎典禮擁抱得獎者給予祝賀，她也常與得獎者聯繫關心其現況與發展。（黃子明攝）

邱儷萍（右）雖然在職場堅強獨立，但面對媽媽還是會撒嬌，在繁忙工作後，她經常回家陪媽媽吃飯。（黃子明攝）

邱儷萍（右二）受聘為總統教育獎委員，負責被提名者前期訪談及得獎者後續訪視，她定期與得獎者見面，了解其現況與發展。（黃子明攝）

邱儷萍（中）受聘為總統教育獎委員，出席去年在圓山飯店舉行的頒獎典禮。（黃子明攝）

邱儷萍（前）結束全教總借調後，如今回到桃園國中3.0實驗室擔任專案教師，負責課程記錄，也兼做訪談及Podcast等帶狀節目。（黃子明攝）

邱儷萍（右）結束全教總借調後，如今回到桃園國中3.0實驗室擔任專案教師，負責課程記錄，也兼做訪談及Podcast等帶狀節目。（黃子明攝）

邱儷萍（左）在全教總擔任文宣部主任期間，經常到全國各地與教師會互動，她去年特地前往高雄為高雄教師會錄製回顧專題。（黃子明攝）

邱儷萍（右二）借調全教總擔任文宣部主任期間，仍會回原任學校參加部分會議或活動。（黃子明攝）

邱儷萍（左）擔任全教總文宣部主任及受聘為總統教育獎委員，經常全台各地奔波，家中事務及孩子教養多由同為教師的先生（中）包辦。（黃子明攝）

邱儷萍（右二）曾在國小擔任班導，2005年10月7日她帶學生校外教學。（邱儷萍提供）

許多人對老師的角色，可能仍停留在傳道、授業、解惑的傳統想像裡，隨著社會價值多元化及教育體系變革，國中小基層老師正以新的風貌顛覆我們的印象，他們步出校園，走上街頭，身分忽而老師，忽而學生，教室不限特定時空，引領學生踏入山林部落學習祖先智慧。三位基層國中小老師正以非典型做法，超越既有框架，示範如何成為現代鮮師。

邱儷萍—用影音為媒介 為老師爭權益記錄學生學習軌跡

嬌小的身材，開著排氣量3000 CC大型休旅車，隨身攝影器材大背包幾乎快垂降到膝蓋，臉上永遠帶著笑容，曾任職全教總文宣部主任的邱儷萍，經常奔走於街頭或許多抗爭場合，很難讓人第一印象將她與老師聯想在一起。

邱儷萍大學念哲學，畢業先任代課老師，再考取嘉義大學念師資班，接著進入國小任教，為了校園問題接觸桃園市教師會，與她雞婆好打不平的個性頗為契合，因而走上社運之路，自承個性可能遺傳白恐時期受難的祖父，積極性格被全教總幹部看上，挖角到台北總會，從執教鞭改拿相機搞社運，全台跑透透，全國中小學班班有冷氣，就是她與全教總幹部在政院門口頂著大太陽吃便當爭來的。

當全教總文宣部主任要隨時製作各類文宣，反映會員意見或傳達組織立場，更經常不分日夜回應記者問題，邱儷萍自費學習影音相關技能，因應工作需要，為教師爭取薪資訴求製作的問卷及動員影片，獲得廣大迴響，催出全國教師上街向政府施壓。

去年五一勞動節，全教總到行政院要求調薪法制化，邱儷萍現場又錄影又直播，相機沒電換手機作業，最後全體被警方驅離，當一群女警將她拖離時，她並不擔心自己安全，只掛念電池是否能撐完全場。這並非她唯一的陳抗經驗，許多教育資源爭取、環境、勞權等社會運動都曾留下汗水足跡，也上過談話節目，表達全教總對相關議題立場。

這種敢於衝撞、不喜一成不變的性格，在她19歲高中畢業不想升學，選擇擔任高爾夫球桿弟就已顯露，媽媽擔心到睡不著，她卻認為，因為這個機緣，曾為連戰、張秀政等政商名流背過球桿，可以看見另外一個世界，體會不同階層的處境，如果一帆風順，人生變得單調，少了許多生活經驗。

因桃園教育局徵詢，邱儷萍去年換跑道，回到桃園國中「自主學習3.0實驗室」任專案教師，負責課程記錄的她不安於現狀，東奔西跑自製訪談節目、Podcast，讓局長都不得不來按讚，她希望建構桃園實驗教育完整資料體系，讓家長及其他縣市教師可交流觀摩。

邱儷萍多年來為全國教師權益奔走，同為教師的先生一肩挑起孩子的照顧及教育，對她工作型態很有意見的母親，看到女兒回歸校園已較釋懷，但仍希望她多照顧家庭，聽到媽媽的叨唸，邱儷萍挽著媽媽手臂，撒嬌地將頭埋入其肩膀，在外堅強獨立的職場女人，瞬間融化為溫柔的小女孩。