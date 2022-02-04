SpaceX財務壓力大 低軌衛星獲利大不易

科技巨擘競相布局低軌衛星，進而帶動台廠商機，但SpaceX先前驚傳破產危機，雖是虛驚一場，也凸顯低軌衛星龐大成本造成的獲利困難，長期發展恐面臨挑戰。

低軌衛星被視為可能會是主導未來6G技術的關鍵，並促成萬物聯網的重要環節之一，目前已有多家國際大型業者展開布局；包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）創辦航太公司SpaceX所推動的「Starlink（星鏈）」、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「Kuiper」，以及加拿大衛星通信公司Telesat等都爭相投入。

研調機構TrendForce指出，低軌道衛星自SpaceX引領話題後，帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年成長3.3%。

目前低軌衛星有地面站天線追蹤難度高的痛點，以布建地面站為主的台廠可望因此受惠。台灣衛星相關廠商過去多數專注於中、高軌衛星相關設備與零組件，隨著低軌衛星市場興起，眾多台廠包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等，皆成為SpaceX的Starlink供應商。

不過，馬斯克日前在內部員工信件中自爆，若無法在2022年底前達成星艦（Starship）和星鏈（Starlink）預設目標，恐面臨破產危機，嚇傻一票投資人；儘管分析師指出，SpaceX短期內破產的機率其實相當低，但低軌衛星商用模式確實面臨諸多挑戰。

事實上，DIGITIMES Research資料指出，過去有3家1990年代先後以低軌衛星提供通訊服務的業者，如Iridium、Globalstar及Orbcomm，皆相繼於2000年申請破產重整，且至今仍未達損益兩平。

管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）指出，要部署一套衛星網路系統，費用估計在50億美元至100億美元間，且營運成本很高，光是衛星壽命5年一到，要更換衛星的成本就達10億至20億美元。

TrendForce也認為，衛星營運商必須在初期就布局逾千顆小型低軌道衛星，考量小型低軌道衛星生命週期小於5年，勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出。例如加速普及化以降低整體成本，而SpaceX與亞馬遜個別採垂直整合與集團整合，且皆可與企業、政府、消費者串連，可有效降低與他廠合作成本。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，SpaceX資金充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國航空暨太空總署（NASA）或其他衛星業者運送補給品、發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本；Telesat則在加拿大政府金援下，將打造298顆衛星群，鎖定企業或政府應用。

黃雅芝補充，亞馬遜（Amazon）Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，且由於Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟（ULA）發射衛星，使其面臨總體成本攀升。以航太衛星領域的高成本來看，業者欲藉低軌衛星網路服務獲利，其實充滿重重挑戰。（編輯：張良知）1110203