一般認為大年初五是最佳開工日，但命理風水專家邱彥龍指出，每年天體運行日月星辰位置不同，能量磁場牽引也不一樣，能精準擇日、時、分開工，才能使磁場大大提升，而今年最適合的開工日是2月11日。
邱彥龍指出，沒有良辰吉時千萬別執著初五開工，要懂得變通才能引動天地能量，依據天星奇門推算2022壬寅年適合的最佳開工日，剛好落在農曆初十一，也就是國曆2月11日中午12點多左右，在這個時間點舉辦開工儀式，將可保佑大家虎年事業長紅、財運爆棚、萬事開泰，心想事成。
邱彥龍老師表示，｢天星奇門開運法」須配合天時、地利、人和，再加上法門、正信念來誠心祈求才有效，但要注意開工吉時各地不同，以台北市為例，完成祈福插香動作必須在農曆正月初十一，也就是國曆2022年2月11日中午12點54分，2分鐘內就要完成這個祈願開運法。
邱彥龍老師特別整理出各地開工吉時，供大家參考
基隆市：中午12點52分53秒
台北市：中午12點54分00秒
桃園市：中午12點54分56秒
新竹市：中午12點56分39秒
苗栗市：中午12點57分48秒
台中市：中午12點59分14秒
彰化市：中午12點59分50秒
雲林市：下午13點00分40秒
嘉義市：下午13點00分00秒
台南市：下午13點01分00秒
高雄市：下午13點01分07秒
屏東市：下午13點00分00秒
南投市：中午12點59分00秒
宜蘭市：中午12點53分38秒
花蓮市：中午12點55分49秒
台東市：中午12點58分00秒
澎湖馬公：下午13點03分00秒
金門：下午13點07分00秒
馬祖：中午12點58分15秒
綠島：中午12點56分00秒
蘭嶼：中午12點56分00秒
龜山島：中午12點52分00秒
小琉球：下午13點01分00秒
沒有羅列到的地區，只要參考附近地區時間表即可。
邱彥龍老師指出，在清楚各地開工祈福時間後，接下來可依以下步驟來開運：
1.將供品擺放工廠、公司、住家門口，準備空紅包袋放置口袋，再將香腳綁上紅繩，記得紅繩是打活結，然後點香，拿著香往西南方走12步，大小步皆可，然後祭拜、許願 。沒香者，直接手持活結紅線，合十拜拜亦可。
2.祭拜時要記得先向天地說出自己姓名、生辰、住址跟祈求的事項，然後行9拜，拜完將紅繩取下放置紅包袋中，隨身攜帶一年。
3.許完願望後，立即回到香爐前，準時插香，時間參考上列，另無香者許願完即回到香爐前，雙手合十拜，念自己的名字，右腳鎮地喊「上申」，這樣即完成｢天星奇門開運法」，讓您今年財運亨通，願望實現。
邱彥龍老師提醒，開工時記得保持愉快心情跟恭敬心，最好提前4分種開始，才來得及走完拜拜許願，準時在吉時插香完成祈求步驟。除此之外，祈福者在一年內也要謹言慎行，不要謾罵、傷害別人，行車注意安全，願望就有機會實現，迎接美好的一年。
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