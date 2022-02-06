受惠疫情晶片荒、電子需求上升、塞港等供應瓶頸發酵，電子、航運、鋼鐵等類股輪番飆漲，加權指數不斷創新高。近日有網友過年返鄉，意外得知媽媽在約26年前買下一張台積電，且配股至今累積到11張台積電，從當初買進成本約每股25元，漲到現在獲利近700萬，投報率高達2400%，網友看了驚喊，「股神媽媽」。

1名網友分享媽媽1995-1996年間買過台積電，放到現在暴賺。（圖／翻攝PTT）

1名網友在PTT股板發文，稱一直有印象媽媽有買過台積電，而在追問之下，竟然是在1995年至1996年間買的，雖然只買一張，但由於過去都是配股，不是配息，媽媽也持續抱著一張不賣，累積至現在成長到11張台積電。

從原PO貼出對帳單佐證，1995年時，台積電股價約每股24.97元，以台積電封關前收盤價每股636元計算，媽媽投資報酬率來到驚人的2435.87%，獲利高達近700萬；而原PO也分享媽媽存股的投資秘訣，就是將APP砍掉。

網友媽媽存股台積電26年，賺近700萬。（圖／翻攝PTT）

貼文一出後，大批網友熱烈討論，紛紛驚呼「買一張變11張，好猛」、「股神媽媽」、「太神啦」、「羨慕有這樣的長輩，我家的打開是綠的」、「媽媽股神」、「真價值投資」、「報酬率2435％」、「成本不到百萬，現在快千萬，猛猛」。

雖然媽媽台積電緊抱20幾年，擁有亮眼績效表現，但需要注意的是，若當年買的不是台積電，放到現在情況可能不一樣，甚至變成壁紙也不無可能，「買太電東企的呢」、「真的倖存者偏差，抱到壁紙的應該也不在少數」、「我手上還兩支壁紙，只能說你運氣好」、「還是要注意不要變壁紙」。