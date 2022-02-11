今年2歲的「琪靚(母)」還沒有經驗、力氣不夠，只能一直跟在媽媽「娃琪」旁邊，兩隻眼盯著媽媽。（台北市立動物園提供／楊亞璇台北傳真）

「新春小福袋」裡面裝滿黑猩猩們喜愛的零食-無花果、核桃、葵瓜子以及苜蓿、百慕達乾。（台北市立動物園提供／楊亞璇台北傳真）

保育員特別為黑猩猩們獻上40個「新春小福袋」，這也是牠們行為豐富化的玩具喔。（台北市立動物園提供／楊亞璇台北傳真）

再過4天就是元宵節，台北市立動物園的保育員特別為黑猩猩們獻上40個「新春小福袋」，裡面裝滿黑猩猩們喜愛的零食-無花果、核桃、葵瓜子以及苜蓿、百慕達乾草等，再撒上一點薑粉協助抗寒，小福袋除要給黑猩猩們沾沾喜氣過好年，也是讓他們行為豐富化的玩具。

動物園表示，趕在元宵節前幾天，終於可以把40個「新春小福袋」送給黑猩猩們，當作新年禮物，考量到如果只做一、兩個大型的福袋，聰明的黑猩猩們可能會上演你爭我奪的打架場面，為了讓每隻黑猩猩都有機會搶到福袋，保育員們決定要做遠超過黑猩猩群個體數的福袋數量。

動物園說，早在過年前保育員們就開始試作，包含丈量及剪裁合適的福袋尺寸、挑選粗細適中的縫製麻線以及測試福袋內容物的重量，試作完成後，志工過年期間幫忙趕工縫製了40個小福袋，充滿了黑猩猩最喜愛的食物，還有能夠暖和身子的薑粉。

每一隻黑猩猩看到福袋的處理方式大不相同，動物園指出，有經驗、較年長的黑猩猩會先謹慎地摸一摸、聞一聞，發現裡面是他們最愛的零食之後，急忙先在活動場到處搜刮，等到左手抓兩袋、右手拿三袋，嘴裡也咬兩袋後再跑進仿岩山洞裡拆箱，他們會用靈活的手指將福袋用力扯開，取出裡面的食物大快朵頤；聰明的黑猩猩還會先摸一摸福袋外面，確定那袋裡面有比較硬的無花果、核桃，他們才要打開來吃。

動物園說，今年2歲、最年輕的個體「琪靚(母)」還沒有經驗、力氣不夠，只能一直跟在媽媽「娃琪」旁邊，兩隻眼睛直盯著媽媽拆開的福袋，等著媽媽分食幾顆無花果來吃；另一隻8歲的黑猩猩「咪覺」也還沒學會拆禮物的技巧，拿著麻布袋卻拆不開非常苦惱，手腳並用對布袋又捶又踹出氣，最後只好把布袋蒐集起來，鋪成一個小床，躺在上面啃其他黑猩猩沒享用的乾草與保育員額外提供的花椰菜。