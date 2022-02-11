小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮受惠運價維持高檔，1月合併營收以568.41億元再創歷史新高，年增99.9％、月增8.84％，連四月營收站穩500億元大關。2月起，長榮歐洲線新合約運價全面啟動，緊接著2.4萬TEU（20呎標準櫃）的長為輪（Ever Arm）預計3月10日交船，增添第一季營運動能。法人推估，長榮去年EPS約在45～46之間，外資摩根大通9日上調長榮今年EPS達46.45元，給予長榮目標價295元。

【1】長榮元月營收創高 Q1更High

貨櫃航運歐美二大航線新合約分別於1月及第二季啟動，因基期偏低，今年歐洲線運價年增逾倍，美國線運價也同步看好。歐洲線已是長榮的黃金航線，去年占營收比重超過四成，1月營收已橫跨去年度及今年度歐洲線新舊合約價格，2月起歐洲線新合約價將全面啟動，營運仍可期待。

【2】10檔外資丟、官股撿 下一輪投資洩端倪

外資連二日合計買超逾200億元，八大官股券商也逢高調節特定持股，不過，中美晶（5483）及日月光投控（3711）等十檔上市櫃股，近二日遭到外資提款調節，官股券商則鎖定績優股積極逢低敲進，除了宣示低檔護盤企圖外，也為下一輪投資展開布局。

【3】美國1月CPI年增7.5％ 40年之最

美國勞工部最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，不僅高於去年12月增幅7％，更創下40年新高，顯示消費者需求強勁與供應鏈受阻續推高通膨，也加劇美國聯準會（Fed）升息壓力。

【4】美國通膨再創新高 10年期美債殖利率升破2％

美國10日出爐的通膨數據再創新高，加深市場預期聯準會（Fed）可能加快緊縮貨幣步伐，帶動美國指標10年期公債殖利率跨越2％大關，此為2019年8月以來首見。

【5】拜登重手不輸川普 擬對大陸展開新貿易調查

美方8日公布的貿易數據顯示，美中貿易逆差持續擴大，且中國並未兌現美中首階段貿易協議的採購承諾。美國商會9日透露，如果接下來美中對此事的磋商失敗，拜登政府將考慮「一系列」選項懲罰中國，包括啟動包括301調查等導致新關稅的新貿易調查。