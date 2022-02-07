今日是開工日，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，本土個案及採檢陽性率沒有大幅增加，表示台灣疫情仍在穩定控制中，但連假結束後2周是觀察期，提醒有喉嚨痛、咳嗽症狀要注意，不過他認為台灣順利度過的機會偏大，且離自由自在用餐大笑的日子不遠了。

謝宗學今（7）日凌晨於個人臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》指出，目前本土個案和採檢陽性率並沒有大幅增加，表示台灣疫情仍在穩定控制中，不過連假結束後2周是觀察期，14天後若疫情仍然穩定，春節連假的風險就正式解除。

謝宗學認為，台灣順利度過觀察期的機會偏大，且離自由自在用餐大笑的日子不遠了，但也沒有很近，「現在這樣也不錯，用餐上沒有限制，不過離開座位時一定要記得戴口罩。」

另外，謝宗學表示，今年春節期間兒童急診的來診量，與以往春節連假的爆量不大相同，來診的人次當中，病毒型腸胃炎仍佔了最大宗的比率，只是實際人數並沒有預期得多，表示家長有在好好監督孩子飲食前洗手，即使疫情警戒沒有升到三級，大家仍堅守個人防疫措施，這點值得鼓勵。

謝宗學替兒童看診的同時，也採檢了所有呼吸道症狀或發燒的兒童，結果皆為陰性，陽性個案為零，表示台中地區的疫情相對穩定。最後他提醒，感染Omicron主要症狀為喉嚨痛和咳嗽，因此有呼吸道症狀的人要注意。