一旁車輛被燒成廢鐵。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗頭份市興四街一家宮廟旁的工寮，7日下午3時許起火燃燒，並波及一旁自小客車，火勢快速吞噬車輛，瞬間將車子燒成廢鐵，警消人員到場救援，所幸無人傷亡。

苗栗消防局獲報後，通報頭份、竹南、三灣人車前往，發現現場燃燒的是宮廟旁工寮內廢棄物，燃燒面積20平方公尺，一旁車輛被波及燒成廢鐵，火勢不到一小時就被控制住，詳細起火原因仍待釐清。