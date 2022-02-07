苗栗宮廟旁工寮突起火 轎車遭殃慘被吞噬燒成廢鐵 16:352022/02/07 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員到場灌救。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一旁車輛被燒成廢鐵。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） 苗栗頭份市興四街一家宮廟旁的工寮，7日下午3時許起火燃燒，並波及一旁自小客車，火勢快速吞噬車輛，瞬間將車子燒成廢鐵，警消人員到場救援，所幸無人傷亡。 苗栗消防局獲報後，通報頭份、竹南、三灣人車前往，發現現場燃燒的是宮廟旁工寮內廢棄物，燃燒面積20平方公尺，一旁車輛被波及燒成廢鐵，火勢不到一小時就被控制住，詳細起火原因仍待釐清。 高雄岡山大樓驚傳火警 洗衣機燒成廢鐵幸無釀災 合歡山驚見火燒車！台14甲鳶峰路段 廂型車狂燒6人逃生 #宮廟 #苗栗 #廢鐵 #火燒車 #工寮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市驚傳槍擊 男太陽穴中彈慘死陳屍宮廟停車場 12:422022/01/13 社會 點燈免群聚 線上刷卡、電話登記嘛ㄟ通 04:102022/02/05 地方新聞 中市10萬小紅包 幼兒園統一發 04:102022/01/24 地方新聞 台中宮廟即時看上線 拜拜前先查人流 04:102022/01/30 地方新聞 騎士寵物背包詭露「女嬰頭」 目擊者曝光照片去宮廟收驚 19:132022/01/13 社會 金錢糾紛！男遭3煞狂毆脫到剩內褲丟包山區 滿臉血求救民眾嚇死 11:412022/02/07 社會 通緝母攜嬰逃亡躲屏東宮廟 新北警南下協尋找回黑戶母子 17:302022/01/15 社會 宮廟防疫再進化 雲林武德宮引進「AI影像分析系統」嚴控人流 18:222022/01/24 生活 疑東加火山爆發波及 日本養殖鰤魚苗暴斃約8萬尾 13:332022/01/19 國際 鹽水蜂炮取消遶境 採定點施放 04:102022/01/27 焦點要聞 宮廟人員朝「路中火團」猛丟鞭炮 駭人沖天火焰炸出巨響 21:012022/02/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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