花蓮縣吉安鄉黃昏市場附近一處鐵皮回收站，今中午發生火警，現場堆放許多雜物，助長火勢，火舌不斷竄出，所幸火勢在30分鐘內控制，不過詳細起火原因，仍待調查釐清。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉黃昏市場附近一處鐵皮回收站，今中午發生火警，現場堆放許多雜物，助長火勢，火舌不斷竄出，陣陣黑煙不斷傳出，5公里外都清楚可見，所幸火勢在30分鐘內控制。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉黃昏市場附近一處鐵皮回收站，今中午發生火警，疑因內部正進行鐵皮焊接，火光不慎噴濺到回收物，導致起火燃燒，且現場堆放許多雜物助長火勢，火舌不斷竄出，當時屋內一名30多歲男子機靈躲到房子後方，經消防人員救出後幸無大礙，火勢也在30分鐘內控制，不過詳細起火原因，仍待調查釐清。

花蓮縣消防局今天中午11時59分許獲報指出，吉安鄉南山五街20巷15號旁的鐵皮工寮傳出陣陣濃煙，請求救援，即派出吉安、仁里、特搜等分隊出勤，不過仁里車組抵達現場時，火勢十分猛烈，濃煙密佈，經請求加派車輛後，花蓮、美崙車隊也趕赴支援。

由於鐵皮工寮內，堆積許多易燃物品，裡面甚至還有一輛貨車，除助長火勢延燒，不時還有猛烈的爆炸聲響傳出，隔壁民宅也慘遭波及，且濃煙很大，對面民宅牆面還一度被燻成焦黑，在消防人員趕赴打火下，火勢在30分鐘內控制。

消防人員隨即也入內查看屋內，發現1名30多歲的男子躲在房子後方，所幸無大礙，他也向警方稱，自己是在現場施工的工人，當時正在電銲，怎料突然竄火，當下只想著趕快往後面跑。不過詳細的起火原因，仍待消防局進一步調查。

吉安村長田秀鳳指出，現場的鐵皮工寮是黃昏市場回收站，隔壁有住戶專門收回收物，現場雜物太多，也有堆積保麗龍，才會導致火勢延燒，還傳出爆炸聲不斷，所幸裡面沒有住人。不過當時火勢猛烈，陣陣黑煙不斷傳出，5公里外都清楚可見。