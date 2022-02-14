全台科技建廠熱，加上房建市場蓬勃、前瞻建設加速推動，國產(2504)1月營收19.4億元，連續三個月都維持在20億元左右的營收高檔。

國產先前處分位於高雄悅誠廣場的持份土地23.5億元，已在今年1月入帳，貢獻今年獲利高達16.12億元，換算成每股盈餘(EPS)大約達1.37元。

台積電計畫設廠高雄，成為南台灣半導體S廊道最重要的一塊拼圖，相較於高雄，中科、南科以及竹科也不遑多讓，紛紛傳出科技大廠的擴建廠計畫，混凝土需求非常巨量。國產建材受惠於上述科技建廠熱潮與元宇宙產業不斷發酵，掌握多數高端混凝土產品訂單，不僅帶旺月營收屢創新高，並立下2021年全年營收，在相同基期比較基礎上的歷史最高紀錄。

國產建材實業1月營運不僅持續走強，連續三個月均維持在20億元左右的營收高原期！由於1月台灣混凝土出貨量突破62.7萬立方米，國內銷售金額高達15.85億元，創歷年單月新高紀錄，集團營收則達19.40億元，除了繼續維持營收高檔外，同時也延續著去年全年營收創紀錄的氣勢，總計去年集團營收有218.02億元，正式跨過200億元的營收記錄。