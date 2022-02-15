工紙大廠榮成（1909）位於彰化的二林廠15日下午接近4點時發生火警。榮成主管表示，此次發生火警為工廠旁的廢紙堆，並不在工廠內，而且火勢很快就控制住，對公司營運、財務不會造成影響。

榮成二林廠是在今天接近4點時發生大火，起火點為工廠旁的堆置場，由於有大批易燃的紙原料起火燃燒，加上風勢助燃，火勢一發不可收拾，消防局出動搶救，火勢很快就獲得控制，無人員傷亡。

榮成主管表示，火災發生地點不在工廠內，不影響工廠營運；而經初步勘查，僅廢紙堆受損，由於受損的原料皆有投保，對於公司財務、業務無重大影響。