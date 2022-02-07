基隆一名年約23歲廖姓男子昨天下午身上僅剩一條內褲、滿臉鮮血，出現在七堵區某宮廟，民眾看見立即報警協助就醫，警方調閱監視器，查緝朱姓兄弟、徐姓男子到案說明，雙方疑似金錢糾紛大打出手，警詢後依涉犯傷害罪嫌將朱男等人函送法辦。

據了解，廖男原先在仁愛區吉祥大樓因金錢問題，遭朱姓兄弟、徐姓男子帶至東新街山區，3人先是要求廖脫剩一條內褲，再持木棍、雨傘毆打其頭部，最後將人丟包現場，廖男獨自從事發地徒步離開，前往大街招攬計程車，被路過民眾發現協助就醫。

基隆一名年約23歲廖姓男子昨天下午身上僅剩一條內褲、滿臉鮮血，出現在七堵區某宮廟。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

廖男到院後起初意識清楚，能大略說出案情經過，但在檢查時意識突然變得模糊，醫護人員判定有腦出血情形，需立即開刀治療，目前仍在救治中，生命徵象不太穩定。

警方接獲通報後，調閱監視器鎖定涉案車輛，查緝朱姓、徐姓等3名男子到案說明。據悉，朱兄向警方表示，廖男積欠數萬元款項，更與自己女友有感情糾紛，才會約他出來談判，想要給教訓。

廖男家屬趕到派出所時，氣憤表明一定會提告，警詢後，將朱姓兄弟及其徐姓友人依涉犯傷害罪嫌，函送基隆地檢署偵辦，至於涉犯妨害自由罪部分，則待廖男醫治結束後，看是否提出。