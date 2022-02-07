嘉義縣中埔鄉和興村鄰長王清禾獲公所贈送腳踏車，騎用服務鄰里兼運動。（廖素慧攝）

嘉義縣中埔鄉公所普送全鄉22村371位鄰長1輛腳踏車。（廖素慧攝）

嘉義縣中埔鄉公所普送全鄉的鄰長1輛腳踏車，車頭有閃閃的燈加強安全。（廖素慧攝）

嘉義縣中埔鄉公所開春即普送鄰長好禮，全鄉22村371位鄰長都獲贈1輛腳踏車，7日由鄉長李碧菁發送給鄰長，83歲鄰長王清禾說，他當鄰長為鄰里服務40多年，平常都走路或騎摩托車，以後騎腳踏車協助宣導防疫兼運動。

中埔鄉公所民政課表示，此次是中埔鄉公所首次發送腳踏車給鄰長，以方便鄰長服務鄰里及宣導防疫，去年原編列98萬元預算，招標4次均沒有廠商投標以致流標，後來追加預算約45萬元，再辦理招標，於去年底招標出去，以134萬3000元採購371輛。

鄉長李碧菁表示，鄰長是推動政令的第一線工作人員，服務基層的公務代言人，也是傳達民意的重要管道，鑑於新冠肺炎疫情持續延燒，發生社區感染的風險增高，鄰長協助發送防疫傳單、疫苗注射通知文及各項宣導，為便利他們服務鄰里各家戶，中埔鄉公所特別採購腳踏車發送給鄰長騎用。

和興村第20鄰鄰長王清禾說，嘉義縣政府幾年前也發送電動腳踏車給鄰長，有時候他騎出去半途會沒電了，就完全靠腳踩，很費力，鄉公所發送這輛腳踏車雖然完全靠人力踩，但較輕巧，當作是運動，也不用擔心半路沒電。

和興村第31鄰鄰長鄭俐翎說，服務50多戶鄰居，幫忙鄉公所傳達訊息，這兩年更幫忙宣傳防疫措施，平常多拿提袋、走路，分3次挨家挨戶送防疫傳單，現在有了鄉公所分發的腳踏車，傳單放在腳踏車的籃子裡，1次載出去發送完成，會更方便、快速完成工作。