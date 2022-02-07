來自台灣的指揮家林沂蓁，在歐洲樂壇闖出一片天，今年7月將首登全球首屈一指的奧地利布雷根茨音樂節，擔任普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》指揮，樂團為維也納交響樂團，屆時將在瑞士、奧地利和德國三國交界處的波登湖上演出。

林沂蓁表示，「這是世界上重要的戶外音樂節之一，能夠有這個指揮機會，我感到很榮幸。」

布雷根茨音樂節可說是每年愛樂者期待的音樂節，舉辦至今有76年歷史，在湖面上搭建的裝置舞台是一大特色，為歌劇表演創造新視野。此外，在聽覺呈現方面，雖然是戶外演出，但考量聲響和音場，樂團會在室內區域演奏，透過專業音響播放，和戶外舞台的歌者相互配合，觀眾就在湖光山色的陪伴下，聆賞歌劇藝術。

林沂蓁現為德國柏林德意志歌劇院駐院指揮，她出生於1985年，父親是師大音樂系退休教授林嘉璋，母親為聲樂家楊慧敏，妹妹是小提琴家林玟君。來自音樂世家的林沂蓁，5歲時在小提琴家外公楊富南的啟蒙下學琴，8歲隨家人搬到維也納，18歲開始學習指揮，畢業於維也納音樂大學，擁有小提琴與指揮兩項碩士學位。

林沂蓁表示，歌劇院駐院指揮工作讓她有更多機會熟悉多部歌劇作品，即使因為疫情，劇院節目多有取消，但她把握每一場指揮機會，一場接一場，目前也有許多邀演機會。

她表示，疫情讓她學會隨機應變，「我們必須順著當下的狀態走，假如封城了，就好好待在家裡，假如有演出機會，我會很高興並全力以赴，因為不知道下一次演出還會間隔多久。練習保持彈性，反應要快速，是我在疫情間學會的事情。」