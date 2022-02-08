行政院今（8日）將宣布解禁日本福島食品，對此，國民黨新北市議員葉元之聽完行政院開放的理由，怒嗆，「我呸」，更痛批，多數人民，想要買到足夠的便宜雞蛋，怎麼沒看到政府這麼積極？

葉元之昨（7日）在臉書發文表示，剛過完年，政府就急著要讓大家吃核食，還說是因為去年公投結果，多數國人想走向國際，所以要趕快開放。對於政府的說法，葉元之怒嗆，「我呸！那多數國人，想要買到足夠的便宜雞蛋，怎麼沒看到你們這麼積極」？

葉元之痛批，物價上漲問題發生這麼久，才看到行政院長蘇貞昌7日下達6大措施，其中包括免徵玉米、黃豆、小麥營業稅，這件事如果早點做，缺蛋問題說不定就不會這麼嚴重。雞農因玉米、黃豆等飼料原料價格上漲，又被政府要求蛋價凍漲，所以強迫蛋雞「換羽」，所謂換羽是指不餵飼料，讓母雞休息不下蛋。

現在缺蛋問題那麼嚴重，葉元之直言，大家年都過完了，蘇貞昌才想到要協助雞農降低飼料成本，這動作不是慢半拍，是慢100拍。