大陸外交部發布，大陸國務委員兼外長王毅於7日與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。

阿卜杜拉希揚祝賀北京冬奧會開幕式精彩紛呈，相信冬奧會必將成功，並向中國人民致以新春祝福，強調伊方願同中方密切各方面交往，進一步深化伊中全面戰略夥伴關係。

王毅表示，日前萊希總統致信大陸國家主席習近平，祝賀中國舉辦北京冬奧會，你本人也用中文在社交媒體上對中方予以支持，我們對此表示讚賞和感謝。預祝伊朗體育健兒在冬奧會取得好成績。中方將繼續深化兩國各領域互利合作，加強在國際和地區事務中的溝通協調，為兩國全面戰略夥伴關係不斷注入新內涵。

阿卜杜拉希揚通報了伊朗核問題全面協議恢復履約談判最新進展，表示伊方堅定致力於通過談判達成協議，同時有效維護伊朗的國家利益。任何協議的達成都需要通過協商和談判，不能單方面強加於人，最終案文應是共同磋商的結果。

王毅說，中方讚賞伊方堅持通過談判解決問題的原則立場，支持伊方在談判中提出合理的訴求。總的看，談判正在朝著最終解決問題方向邁出積極步伐，相信伊朗的正當權益會得到各方面充分重視。中方願同有關方面一道，為推動伊核全面協議早日恢復履約繼續作出建設性努力。

雙方還就阿富汗問題交換了意見。