行政院8日以突襲方式宣布將在2月下旬開放日本福島5縣市核食進口。

除了健康與食安之外，國人最關心的問題就是，吃了日本核食之後，台灣就更有機會參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）嗎？

首先，蔡政府開放日本核食進口，並不表示我國就更有機會參加CPTPP。以英國為例，2021年2月即提出申請參加CPTPP，且英國與該自貿體11國的9國皆簽署自由貿易協定，但迄今英國的申請案仍在審查之中。可見要參加CPTPP必須符合多項條件才有可能被該自貿體所接受，絕非易事。

其次，要參加CPTPP必須獲得全體會員的一致支持，因為審查新會員資格採取的是合議制。在目前CPTPP的11個會員國中，我國只與新加坡與紐西蘭簽署自由貿易協定，可見我國要與其他9個會員國進行談判，必然是漫長的馬拉松式談判。

第三，CPTPP的前身是《跨太平洋夥伴協定》（TPP），美國前總統川普於2017年宣布退出TPP後，日本就接手主導CPTPP的業務和工作。日本台灣交流協會長泉裕泰樂見蔡政府開放核食進口，但他也很老實地表示開放核食和參加CPTPP並無直接關係。由於泉裕泰的談話如此直白，迫使行政院發言人羅秉成也不得不坦承我國要參加CPTPP還有一段非常漫長的路要走。

蔡英文總統自詡是談判高手，但在CPTPP議題上卻完全沒有遵循談判的藝術與技巧。在我國與日本談判CPTPP之前，就棄子認輸同意開放核食，恐怕是世界貿易談判史上的一大笑話。

以南韓為例，首爾顯然比台北更為高明，南韓仍禁止福島的水產品進口，目的就是要把是否開放核食作為與日本談判的重要籌碼之一。同樣地，中國大陸目前禁止福島5縣的食品，目的也是要將開放日本核食作為對日交涉的談判籌碼。顯然，南韓與中國大陸領導人的政治智慧都相當不錯，至少不會在談判前就自動繳械。

蔡英文見了美國人就矮了一截，所以開放萊豬進口；見了日本人又矮了半截，所以開放核食進口。國人吃了一年多的萊豬後，台美之間的「雙邊貿易協定」（BTA）卻連八字都沒一撇。未來，國人吃了日本核食之後，台灣要參加CPTPP恐怕還是遙遙無期。

蔡英文領導的民進黨政府治理國家不怎麼高明，但在運用話術、欺騙國人和大內宣方面卻是高手，無人能及。不過，我國要參加CPTPP卻是硬碰硬的考驗，不是靠話術與吹牛就能矇混過關。台灣的貿易自由化是否及格，以及究竟簽了幾個像樣的自由貿易協定，才是真正決定我國能否參加CPTPP的關鍵因素。

顯而易見，蔡政府開放日本核食進口並未讓台灣與CPTPP的距離更近。而一旦中國大陸搶先進入CPTPP，則台灣與該自貿體的距離恐怕只會愈來愈遠。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）