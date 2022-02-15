前台北市長郝龍斌呼籲「藍白合」，以免蔣萬安陷入「三腳督」的不利情境，不但遭到國民黨自己基層的反對，也讓民眾黨主席柯文哲直言「國民黨內部先搞定再來」，綠營名嘴側翼更趁機嘲諷國民黨對民眾黨搖尾乞憐。國民黨是創立中華民國的百年大黨，敗退台灣後，在艱困環境下，先後造就經濟與民主寧靜革命兩個奇蹟，沒想到如今卻充斥著失敗主義。

國民黨充斥失敗主義

大局確實對國民黨不利，媒體風向對國民黨更是不友善，但國民黨基本盤並未潰散，不能說沒有翻轉的機會。四大公投、立委補選與罷免雖然三輸，但反萊豬公投同意票48.79%，不同意票51.21%，兩者相差不到3%；「同意罷昶＋投給顏寬恆」共13萬5725票超過「不同意罷昶＋投給林靜儀」的13萬2092票。雙方實力非常接近，國民黨卻像洩氣的皮球失去信心。

失去信心，表現在對「開放核食」問題的反覆上。1月14日國民黨天外飛來一筆，發出新聞稿表示「若日本政府能以誠意、科學與事實，向台灣人民保證日本進口食品的品質與安全，就不反對日本核食進口」，給外界的感覺是輸怕了，乾脆棄械投降，以免再添一場敗仗。

輸有很多種，四大公投的落敗至少是全力以赴；不反對核食的新聞稿則是拋盔棄甲，未戰先降。國民黨若輸到連反對都不敢，那就失去了在野黨存在的價值。有人會說，在野黨一定要「戰鬥」、「強悍」嗎？難道不能走像侯友宜、蔣萬安這樣的「溫和理性」路線？

「溫和理性」不是不好，只是需要條件。新北市長侯友宜若沒有「警察鐵漢」的形象，立委蔣萬安若沒有「蔣家後代」的光環，以他們的作風，根本得不到輿論的關注。再者，如果在野黨人人都像侯友宜、蔣萬安，那麼「溫和」與「軟弱」，也就很難區分了。

蔣萬安現在的民調其實並未經過檢驗。不少藍營人士憂心蔣萬安的應變能力，特別是在面對蔣家的功過，以及蔣孝嚴的包袱時，是否有能力展現出「首都市長」的格局與自信？

蔣萬安是蔣孝嚴的兒子、蔣經國的孫子，蔣孝嚴最讓人詬病之處，就是當他的孿生弟弟章孝慈還在世時，兄弟兩人異口同聲「不會改姓」，「姓章可以紀念母親」；在1996年章孝慈驟逝之後，蔣孝嚴也說：「我不會讓我弟弟姓章而自己去姓蔣。紀念母親，姓章有什麼不好？」

兩面討好軟弱沒擔當

結果2002年，蔣方良還在，蔣孝嚴就迫不急待地將身分證上的生父更改為蔣經國，這對蔣方良來說是不敬；而在蔣方良過世後，蔣孝嚴更一改前言不再姓章，這對章亞若來說是不孝，對章孝慈則不啻是一種背叛。

任何人都會質疑蔣孝嚴，怎麼這時候就不用姓章紀念母親了，就可以讓弟弟姓章，而自己去姓蔣了？難怪章孝慈的後人與蔣孝嚴形同陌路。

顏清標之於顏寬恒，正如同蔣孝嚴之於蔣萬安，是無法切割的。蔣萬安若想要冷處理，支持者會覺得「連父親都不敢辯護，選你當市長有什麼用？」但蔣萬安越為蔣孝嚴辯護，也就跟蔣孝嚴綁得越緊。類似問題，蔣萬安對中正紀念堂存廢與轉型正義的問題始終未表態，選戰開打必定成為敵方攻擊的重點，「低調」迴避不了爭議，這些兩難局面，蔣萬安需要非常大的智慧與勇氣應對。

最新民調，在三腳督情況下，蔣萬安只領先陳時中6%，民進黨只要全力攻擊「蔣孝嚴破口」，不難讓6%的支持者轉移到黃珊珊，就足以讓蔣萬安落選。蔣萬安的策略是「不爭先、不落後」，他不當制衡民進黨的領頭羊，但會沾醬油式地參加活動，以免被人講話；這種想要面面討好的個性已經不適合當代政治氛圍，更不用說擔當首都市長。

若把層級拉高，朱立倫可以說是另一個蔣萬安，國民黨又要親美也要親中，又要促統又要暗獨，將是豬八戒照鏡子，裡外不是人。