大陸冬奧代表選手谷愛凌8日在自由式滑雪女子大跳台項目摘下金牌。此次除了奪得榮耀外，中美混血的她實際上早已是人氣選手，更是許多品牌的代言寵兒。據第一財經報導，2021年之前谷愛凌的代言費在100萬美元上下，如今已飆升到稅後250萬美元（約合人民幣1589萬元），手握至少20個代言讓其輕鬆收入過億元人民幣。

另據《新京報》統計，目前谷愛凌的商業代言品牌數量超過20家，2021年之前有7家，分別是Faction Skis、奧地利紅牛、安踏體育、蒙牛、Oakley、Beats by Dre、GOSKI。

回顧稍早結束的2021－2022賽季世界盃中，谷愛凌在37天內收獲6金2銀1銅共9枚獎牌，被國際滑聯評價為「史上第一人」，「獎牌收割機」。

這也帶動她2021年更是一年增加代言14家，統計分別是三棵樹、Tiffany、維密、路易威登（LV）、IWC萬國表、中國銀行、中國移動、凱迪拉克、瑞幸咖啡、科勒、雅詩蘭黛、元氣森林、湯臣倍健Yep、Therabody等。